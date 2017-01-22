الموقف الروسي وتطورات الوضع في سورية –مجموعة مقالات

إلى أي مدى تذهب روسيا في سورية؟/ د. يزيد صايغ

كان تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في سورية هدفا مركزيا لكل مبادرة دبلوماسية تهدف إلى إغلاق صفحة النزاع هناك، منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا في مارس/آذار 2012 ساند فيه ما بات يعرف بـ”خطة كوفي أنان”. بيد أن دفع المتقاتلين إلى الالتزام بوقف النار، لم يكن قط بالأمر السهل، على الأقل لأن داعميهم الخارجيين لم يكونوا بعد مستعدين للقيام بما يلزم لحملهم على ذلك.

والأرجح الآن ألا يكون الأمر مختلفا مع اتفاق وقف النار الراهن الذي تم بواسطة روسية وتركية. لكن هذه المرة الرهان قد يكون أكبر بالنسبة إلى روسيا، ماقد يجبرها على المضي قدما فيه. وهذا قد يشرع الأبواب أمام دبلوماسية أكثر فعالية، وأن كان سهمها سيوجه هذه المرة نحو هدف أكثر تواضعا من فكرة التوصل إلى صفقة سلام شامل.

لقد سعت روسيا، رغم عدم اقتناع الكثيرين بذلك، إلى إيجاد تسوية سياسية منذ اللحظة الأولى لبدء تدخلها العسكري في سورية، كوسيلة لضرب عصفورين بحجر: ضمان عائدات سخية لاستثمارها في نظام الأسد، وتعزيز مطالبتها بوضعية الدولة الكبرى. والآن، ومع انضمام تركيا إلى الركب جالبة معها معظم المعارضة السورية المسلحة والسياسية، تبدو العقبة الكأداء الرئيس أمام الأهداف الروسية هي نظام الأسد ومن ورائه إيران. لماذا؟

لأن النظام السوري، الذي انتشى من نجاحه في السيطرة على شرق حلب، مصمم على إخضاع بقية جيوب المعارضة حول دمشق. وهذا ما حفز مجموعات المعارضة المسلحة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار على الإعلان عن انتهائه في 9 يناير/كانون الثاني 2017، ومن جهتها، امتنعت إيران عن رعاية وقف النار، على رغم أنها انضمت إلى روسيا وتركيا قبله بتسعة أيام في التوقيع على “إعلان موسكو” الذي دعا إلى هدنة وبدء محادثات السلام.

هل في حوزة روسيا مايكفي من النفوذ للتأثير على حلفائها؟ وإذا لم يك الأمر على هذا النحو، هل تستطيع ببساطة تحمل مواصلة نهجها الراهن في سورية، أي توفير الدعم القتالي إلى ما لانهاية لهذا النظام غير القادر، حتى ولو حقق النصر الكاسح النهائي الذي يتبجح به عبر الوسائل العسكرية، على مواجهة التحديات الجسام المتمثلة بتحقيق الاستقرار السياسي وتوليد النهوض الاقتصادي؟

يمكن القول هنا أن تركيا وروسيا، وعلى عكس اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، سلحت نموذجها الخاص من الاتفاق ببعض الأسنان، من خلال دعم مبدأ فرض العقوبات على الأطراف التي تخرقه. بيد أن الشكل المحدد للعقوبات لايزال قيد البحث بين هذين الطرفين الضامنين، كما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 5 كانون الثاني/يناير، و قد يكون الأمر عصيا على الانجاز. وعلى أي حال، من غير المحتمل أن تقبل روسيا بمطالب تركيا والمعارضة بأن يكون جيش النظام عرضة للعقوبات على قدم المساواة مع جماعات المعارضة المسلحة، ناهيك عن عدم قبولها أيضا اقتراح جاويش أوغلو الخاص بالسعي إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن لاسباغ الصفة الرسمية على العقوبات.

بيد أن روسيا ألمحت إلى احتمال حدوث تحول مهم في موقفها، من خلال تأييدها لفكرة انفاذ الاتفاق فرضا، وكذلك الموافقة على قيام مراقبين روس وأتراك برقابة مشتركة على الأرض. وما لايقل أهمية هنا كان الضربات الجوية التي نفذتها روسيا لدعم وحدات “درع الجزيرة” المدعومة من تركيا والتي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الباب في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014. إذ أن هذه الغارات، وعلى رغم أنها كانت مجرد بادرة حسن نية تجاه تركيا، كانت المرة الوحيدة طيلة النزاع السوري التي تتلقى فيها المعارضة المسلحة السورية دعما جويا من أي دولة خارجية. ثم أن روسيا بعثت رسالة إلى النظام من خلال الإعلان عن سحب مجموعة حاملة طائراتها من المياه السورية في 6 يناير/كانون الثاني 2017 بذريعة أنها أنجزت مهمتها، تشير إلى استعدادها لخفض العمليات القتالية في سورية.

لدى روسيا خيارات أخرى غير فتاكة لرفع وتيرة ضغطها السياسي على الأسد. إذ سبق لها أن حسنت وضعية أهم الجماعات المسلحة المعارضة حين عاملتها بوصفها قيادة للمعارضة بدعوتها إلى محادثات السلام المزمع عقدها في نهاية الشهر الحالي، وحين سحبت رفضها السابق للعديد منها بدعوى أنها “منظمات إرهابية”. ثم أن روسيا تعاطت بإيجابية مع اقتراحات المعارضة وتركيا حول الانخراط مع المجالس المحلية الإدارية في المناطق الخاضعة للمعارضة، وهي الاقتراحات التي تتقاطع مع المبادرة الروسية الداعية إلى تطبيق مبدأ لامركزية السلطة في سورية والتي طرحت في مارس/آذار الماضي. وفي حال طبقت هذه التوجهات، سيمهد هذا الطريق أمام توفير مساعدات إنسانية وأخرى اقتصادية لإعادة البناء في تلك المناطق مستقبلا.

بالطبع، قلة من هذه الخطوات يمكن أن ترى نور الشمس، إذا ما واصل الأسد رفض هذه الاقتراحات جملة وتفصيلا. لا بل الأرجح أنه يتوقع الآن أن تطلق يده حالما يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زمام السلطة، ما سيسقط أي سبب يحدوه إلى الرضوخ إلى الضغوط الروسية. وبالدرجة نفسها، تتوقع إيران أن تستهدف من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، ولذا ستكون هي الأخرى أقل استعدادا للتخلي عن مواقعها الراهنة في سورية. وهكذا يبدو أن كلا هذين الحليفين، السوري والإيراني، يعتبران أن الوقت نفد من روسيا ولم يعد في مقدورها حصد الحصيلة التي تشتهي.

باختصار، روسيا ستواجه لحظة الحقيقة في العام 2017. وسيتعين عليها، تبعا لذلك، أن تكون مستعدة إما للذهاب بعيدا إذا ما أرادت إجبار نظام الأسد على الانخراط في العملية السياسية، أو لحمل عصاها على كاهلها والعودة إلى بلدها. صحيح أن المرجح ألا تفعل لا هذا ولاذاك، لكنها في الوقت نفسه لاتستطيع تحمل أن تبقى عالقة في قبضة التزامات عسكرية ستكون غير مترافقة مع استراتيجية سياسية، طالما أسلمت هذه الأخيرة إلى الأسد وإيران.

البديل الأكثر عقلانية سيكون التركيز على إعادة تثبيت وقف النار وفرض آليات مراقبة فعالة، علاوة على زيادة الاتصالات مع الأجنحة السياسية والعسكرية في المعارضة السورية، ومساعدة تركيا ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين على توفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية في المناطق الخاضعة للمعارضة. وهذا قد يرقي فرص صنع السلام، وفي أسوأ الأحوال لن يضر بها.

* د. يزيد صايغ – باحث كبير بمؤسسة كارنبغي

المصدر | مؤسسة كارنيغي

التعاون الروسي – التركي: مناطق رماديّة واقتصاد مكثّف/ أسامة مصالحة

لم تعد روسيا «قلعة الشيوعية»، كما كانت من قبل، وليس في وسع تركيا أن تظل «قاعدة أطلسية» الى اﻷبد. فالمبادئ والتحالفات والمصالح والتوجهات تتغير، بل إن هناك في الغرب من بات يطلق تعبير «الإمبرياليات الجديدة» على كليهما، مطالباً بتوسيع مدى العقوبات الاقتصادية على اﻷولى وتطبيق عقوبة إسقاط الترشح لعضوية الاتحاد اﻷوروبي على الثانية، استناداً الى قناعة مفادها أن ثمة مؤشرات تفيد ببدء تبلور «تعاون استراتيجي» بين القوتين الصاعدتين، تعاون قد يرتقي الى مستوى التحالف.

«ممرّ الطاقة»، في نظر هؤلاء، هو كلمة السر والقاعدة والنواة الصلبة في هذا التعاون المزعوم. و«الممر» المذكور، أو «السيل الجنوبي»، عبارة عن شبكة عملاقة من خطوط أنابيب الغاز تضم القوقاز وآسيا الوسطى وتربط الصين بشرق البحر اﻷبيض المتوسط عبر تركيا.

والى جانب الطاقة، يرى هؤلاء أن التجارة تلعب دوراً حيوياً في هذا التعاون بين القوتين، إذ تستورد تركيا ستين في المئة من حاجتها الى الغاز من روسيا، ويقترب حجم الميزان التجاري بين البلدين الى حدود الثلاثين بليون دولار. هذا كله من دون ذكر المشروع الروسي لبناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا هي محطة أكويو.

وإذا كانت «السياسة اقتصاداً مكثفاً»، فإن حجم هذه المصالح الاقتصادية الضخمة يدفع بتركيا، أكثر فأكثر، الى التوقف عن لعب دور «القاعدة الأطلسية» الملحقة بالغرب والمعادية لروسيا. لهذا لم تجد «تركيا الجديدة» نفسها ملزمة بالتناغم مع استراتيجية الحلف الأطلسي الجديدة الداعية الى مواجهة «غزو روسي محتمل لأوروبا»، وهي رفضت، ولا تزال، الالتزام بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إثر الأزمة الأوكرانية.

وإذا كانت الرؤية الروسية لهذا التعاون لا تحتاج الى تحليل، كونها تستند الى سياسة براغماتية صرفة وتشتغل على خلق اختراقات داخل منظومة حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فإن الرؤية التركية تحتاج الى بعض التوضيح:

وفق قواعد اللعبة الجديدة، التي صممها حزب العدالة والتنمية، لن تقبل تركيا بلعب دور الوكيل لسياسات الغرب واستراتيجيته الى ما لا نهاية. فلتركيا، في نظر الحزب، ماضٍ تليد يتمثل بالإرث العثماني. ولقد كان الغرب بالذات هو من قطع أوصال الإمبراطورية عندما أبرم الصفقات السرية التي أدت الى تقسيمها وانهيارها. وصفقة سايكس – بيكو – سازانوف، أو اتفاق آسيا الوسطى، كانت واحدة من أكثر تلك الصفقات ضرراً بالمصالح الحيوية لتركيا. إعادة تصويب مسار التاريخ، على ما يعتقد حزب العدالة، إذاً، هي المهمة الكبرى التي يعتقد أنه يجب على تركيا الجديدة إنجازها. وتتمثل هذه المهمة بإعاده بناء مجد الإمبراطورية العثمانية، التي لن تكون إعادة بناء مجدها ممكنةً عبر توسل عضوية اتحاد أوروبي متهاو تعصف به اﻷزمات من كل جانب.

عندما صرح الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، قبل فترة، أنه يجب إبعاد «اللورنسات العرب» الجدد من المنطقة، كان كمن يحيل الى ذاكرة قديمة، تستحضر «الخيانة» التي تعرضت لها الدولة العثمانية من طرف الغرب ويحذر من إعادة تكرارها. في هذا، هو يتقدم خطوات باتجاه روسيا، لكنه يبتعد أميالاً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الواضح أن ثمة تقارباً بين القوتين، لكن القول أن هذا التقارب سيرتقي الى مستوى التحالف فيه كثير من المبالغة، فستظل هناك مناطق رمادية تمنع تركيا من رفع مستوى العلاقة بينها وبين روسيا الى مستوى التحالف الاستراتيجي: الملف السوري الحارق، والمسألة الكردية المدمرة، والنظام الإقليمي وبنيته وتوازناته. تُضاف الى ذلك طموحات تركيا السياسية في المناطق المحيطة وتلك «النزعة الطورانية» الداعية الى ضم الشعوب الناطقة بالتركية في كازاخستان وغيرغيستان وتركمانستان وأوزبكستان وتتار جزيرة القرم، وهي الدول التي تتمتع فيها روسيا بنفوذ عسكري وسياسي فريد بعدما غيرت خريطتها الديموغرافية في الزمن السوفياتي.

هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى، فقد طوّقت روسيا تركيا بالقواعد العسكرية الاستراتيجية من كل الاتجاهات: وجود عسكري روسي في قاعدة حميميم في اللاذقية، وقاعدة غيماري الأرمنية اللصيقة بالحدود التركية مع أرمينيا، وقاعدة همذان في إيران، وقاعدة غوداوتا في أبخازيا الجنوبية في جورجيا، وأسطول البحر الأسود في البحر الأسود، وغواصات نووية في البحر الأبيض المتوسط.

وكمن يمشي على حبل مشدود بين جبلين مرتفعين وتحته وادٍ سحيق، تترنح السياسة التركية، فإذا مالت باتجاه روسيا كثيراً واجهت خطراً محدقاً على مصالحها من طرف الاتحاد الأوروبي وأميركا، وإذا مالت باتجاه الاتحاد الأوروبي أكثر واجهت خطراً محدقاً على مصالحها من طرف روسيا. لهذا كله ستظل علاقات تركيا بروسيا، كما هي حالياً مع أوروبا وأميركا، تتعرض للرد والأخذ، وللجذب والنبذ حتى إشعار آخر.

الحياة

لافروف “منصف الثورة”/ وائل عصام

لافروف الذي قال إن روسيا أنقذت دمشق من السقوط أصبح موثوقا صادقا، بل وصفه أحد المنابر الثورية بأنه أنصف ثوار سوريا، تخيلوا ماهية ذلك العقل الذي يصف وزير خارجية الدولة التي قتلت آلاف السوريين بالمنصف، هو العقل الانتقائي الضحل ذاته أو (اللاعقل)، الذي يعرف أن لافروف نفسه قال قبل اربعة اشهر فقط إن «الاسد صمد، لست سنوات وبات يتمتع بشعبية أكبر بين مواطنيه».

بالنسبة لداعمي الفصائل المنخرطة بالتسوية مع النظام، فإن البحث عن تبريرات لتراجعهم عن مواجهة النظام أمام جمهور الثورة الغاضب بات هو عملهم الوحيد، خاصة ان تواجدهم مقتصر على الفضاء الإعلامي. أما في ساحة الفعل فيكاد يكون معدوما، وهكذا فإن الاعتماد على تصريحات مسؤولين روس يصبح أمرا مقبولا، حتى إن كانوا يكذبون اكثر من النظام نفسه، وحتى إن تحول الروس من اعداء للثورة الى شهود منصفين، وكأنهم لا يعرفون ان السياسة فن الكذب، وأن التصريحات السياسية هي دعاية وإعلان وشرعنة لعمل ما، فالروس أرادوا من هذا التصريح الدعاية لقوتهم العسكرية وتضخيمها، كما يعتبرونها حجة للتدخل تماما، كما اخترع الامريكييون حجة اسلحة الدمار في العراق للتدخل، عندما قدم، كولن باول في مجلس الامن عرضه الدرامي في مسرحية ملأت الدنيا كذبا..

واكثر المفارقات التي يعيشها من يعتمدون على التصريحات والأقاويل في فهم وتفسير مجريات الواقع، أنهم سيصلون لنتائج متناقضة تماما إذا اعتمدوا على التصريحات، الدعائية السياسية، فهل يمكن الاستناد إلى أن لافروف نفسه قال قبل أربعة اشهر إن الاسد صامد وشعبيته تزداد؟ أم عليهم تصديق حزب الله الذي قال احد قادته لجريدة «التايمز» إنه من أنقذ الاسد؟ أم العميد الايراني مسجدي مستشار سليماني (السفير الايراني الجديد في بغداد) الذي قال بتصريحات علنية ايضا، إن فيلق القدس أنقذ الاسد من السقوط؟ أم على تصريحات حلفائهم بالنظام السوري؟ القوى التي تتحدث باسم الثورة والتي روجت لتصريحات لافروف، تواصل سياسية الهروب من مواجهة الحقيقة، بحرف عين الجمهور عن الطرف الابرز الذي ساهم بانقاذ الاسد، وهو داعموه من الانظمة العربية. فهذه الانظمة والفصائل المرتبطة بها كانت هدية السماء لنظام الاسد، تماما كما كانت هدية السماء للسيسي، فقد اخضعت ثوار الربيع في سوريا الذين خرجوا لاسقاط الانظمة وحولتهم لموظفين مأجورين عند عتاولة الانظمة، وروضت الاسلاميين منهم ليسيروا على درب الولايات المتحدة المعتدل، أملا بانتصار موعود على الاسد، قبل ان يسدل الستار على هذه المسرحية السمجة، بمشهد صادم ينتهي بـ»مذكرة الجلب» للاستانة، قبل ان تبدأ فصوله بطوابير المقاتلين العائدين لحضن الوطن من تلك الفصائل «المعتدلة» نفسها وهم يهتفون بالمعضمية بحياة ماهر الاسد.

وهكذا بدلا من تحميل مسؤولية الاخفاق لمن صنع ألف راية وفصيل للاكثرية السنية في سوريا، وفشل امام تحالف ايراني صنع من اقلية علوية قوة مهيمنة، تذهب التبريرات بعيدا في استغفال القارئ العربي واستغلال توقه لاي انتصارات في زمن هزائم متتالية، فيتحول السيد المنقذ الثوري لافروف لمحلل وخبير، ننتظر منه وصفا ميدانيا لواقع نزاع يفترض اننا نراقبه ونعيشه تفاصيله .

وهكذا اريد ابعاد اعين جمهور الثورة عن مكمن الداء، ليراد منهم ان يصدقوا أن الخلل لم يكن في قوى المعارضة المترهلة وداعميها المدججين بترسانات الاسلحة الصدئة، بل بقوة روسيا الساحرة التي لا يجرؤ احد على مقاومتها، تماما كما صنع هذا الجو الاسطوري لامريكا سابقا، يراد اقناعهم بقوة روسيا التي لا تملك قواتها دبابة واحدة في سوريا، ولم تشارك بكتيبة مقاتلة في معركة في سوريا ولا يزيد عدد مستشاريها عن عدة مئات.

يجب إقناع الجمهور أيضا بأن أكبر فصائل الغوطة في ريف دمشق المقرب من السعودية، الذي انشغل باعتقال قادة الثورة الاوائل في الغوطة كأبو علي خبية وغيره، وامتلأت سجونه بمئات المقاتلين من الفصائل التي قمعها في الغوطة، كجيش الأمة، في خطوة تهدف للاستبداد وليس للتوحيد، أوشك أن يحاصر أسوار العاصمة، إنه الفصيل الذي قاده اداؤه المترهل الى تجميد أكبر كتلة بشرية مقاتلة لمناطق المعارضة ونزع فتيل، اي هجوم حقيقي مؤثر على النظام منذ اواخر 2013.

رجال فصائل الغوطة، الذين احتفل انصارهم بتصريحات «منصف الثورة لافروف» ورغم انهم ولاربع سنوات ظلوا عاجزين، عن السيطرة على أي حي بدمشق وهم على تخوم ساحة العباسيين، الا انهم اقنعوا انفسهم انهم كانوا فجأة على ابواب القصر الجمهوري ولكن روسيا القيصرية تدخلت وبلحظة تاريخية لحماية دمشق، ونجحت بذلك دون اي جندي روسي مقاتل على الأرض، تماما كما اقنعوا وسائل الاعلام العربية التي روجت لهم لسنوات بساعة صفر في معركة دمشق الكبرى، التي لم نر منها إلا الصفر.

إن واقع توازنات القوى في سوريا حين تدخل الروس، تشير الى ان النظام كان يسيطر على جميع عواصم المحافظات وعقد المواصلات، عدا الرقة وادلب، وهذا لا يعني باي حال انه كان مهددا، ثم ان التدخل الروسي الجوي فور بدئه استهدف مناطق بعيدة تماما عن دمشق وهو ما يؤكد انعدام اي تهديد محيق في العاصمة، حيث شنت العمليات في ريف حلب الجنوبي وريف ادلب الجنوبي وسهل الغاب قرب اللاذقية، واستهدفت تحصين مواقع رخوة في شمال الخط الحيوي في سوريا المفيدة، واذا نظرنا لخريطة التوازنات قبل وبعد التدخل الروسي فلن نجد تغييرا كبيرا حققه التدخل العسكري الروسي، يوازي ما كان متحققا اصلا من السيطرة على مراكز اهم المدن والتكتلات السكانية في سوريا، خصوصا إذا اخذنا بالاعتبار ان حلب الشرقية كانت شبه محاصرة قبل التدخل الروسي، بعد عملية دبيب النمل التي عمل عليها النظام لاكثر من عامين، انطلاقا من خناصر والسفيرة نحو اللواء ثمانين نحو الشيخ نجار فسجن حلب المركزي. ورغم ان التدخل الجوي الروسي كان مفيدا للنظام في استعادة تلك القرى بارياف ادلب وحلب الجنوبية، إلا ان القوة التدميرية لطيران النظام كانت مستخدمة طوال الاعوام السابقة، خصوصا في ريف دمشق وحلب، وحتى مع هذه القوة الجوية الروسية، لم يتمكن النظام للان من استعادة ادلب او ريفها، بل ان المدينة المركزية الوحيدة التي استعادها النظام بعد التدخل الجوي الروسي هي تدمر، عاد وفقدها مجددا، رغم تلك القوة الجوية التي لا تمثل عاملا حاسما في حروب اهلية، كالحاصلة في سوريا .فالقوة المقاتلة الارضية تبقى العامل الابرز، ولا يملك الروس اي تواجد قتالي فاعل ضمن تلك القوات البرية التي تتوزع بين القوات النظامية والميليشيات الموالية وقوات حزب الله والميليشيات الشيعية الاخرى، وتشير ارقام القتلى في صفوف قوات النظام الى تسلسل الدور الذي لعبه كل طرف في المواجهات البرية، اضافة طبعا لخريطة توزيع القوى المسلحة الموالية للتظام على الجبهات القتالية، فعدد القتلى من الميليشيات العلوية وجنود النظام هو الاكبر بفارق يبلغ عشرات الالاف عن الطرف الثاني وهو حزب الله، ومن بعده الميليشيات العراقية والشيعية الاخرى، لذلك يمكن القول إن الطائفة العلوية المتماسكة لعبت الدور الاكبر عسكريا في دعم النظام، وعلينا الا ننسى ان مناطق الاقليات اراحت الاسد من تواجد اي قوات نظامية، كونها لم تشهد اي تمرد مسلح، بل انها تحولت بالسنوات الاخيرة لمصدر لدعم النظام في مناطقها، مشكلة دفاعا ذاتيا، فتجد ميليشيات درزية تقاتل ضد الثوار قرب القرى الدرزية بالسويداء، وميليشيات اخرى لقرى ريف حماة وحمص واللاذقية، واخرى للقرى الشيعية في نبل والزهراء وكفريا والفوعة، وهكذا فان عملية مواجهة تمرد اغلبية سنية مفككة تمت اساسا بفضل تماسك الاقلية العلوية وحلفائها من الاقليات الاخرى، بداية، ومن ثم الدعم الكبير من قوات حزب الله والميليشيات الشيعية، باشراف ودعم لوجستي ايراني، ثم القوة الروسية الجوية التي اكملت هذا التحالف المكون من كل هذه الاحزمة المترابطة بتنسيق موحد.

ويمكن القول ان النظام استفاد من التدخل الروسي في تعزيز جبهاته بعدما وصل لمرحلة لم يعد فيها قادرا اكثر على التقدم لاستعادة باقي المناطق، الا ان الدور الروسي السياسي والدبلوماسي يبقى اكثر نفعا للنظام من دور الالة العسكرية الروسية التي يجري تضخيم انجازاتها والتي لا تمثل نسبة تذكر مضافة على خريطة التوازنات قبل التدخل، ولم تكن لتحصل لولا تبعثر الفصائل، ولعل استعادة تنظيم الدولة لتدمر رغم تواجد الغطاء الجوي الروسي بل وقوات مستشارين روس ابسط مثال على ذلك، والامر ذاته ينطبق على دير الزور اليوم .

وبما ان الجمهور كثيرا ما ينسى وقليلا ما يلاحظ، فانه سيجد ان الجوقة التي روجت لساعة الصفر في معركة دمشق الكبرى، وملحمة حلب الكبرى، التي اعقبها سقوط حلب بثلاثة ايام فقط لا غير.. هي نفسها التي اطلقت مئات الاخبار المزيفة، لمحاربة وتشويه القوة الوحيدة التي ما زالت تقاتل النظام بشراسة وهي الفصائل الجهادية، ودق اسفين العداء بينهم خوفا من امتداد الطوفان الجهادي خارج سوريا، وهي نفسها الجوقة التي تعمل منذ بدء الثورة على فرض وصاية، الغرب على الثورة ونبذ اي توجه، اسلامي لها، وهي ايضا نفسها التي تغنت بعواصف الحزم التي لم تهب الا بمخليتهم ومخيلة من صدقها من الجمهور المغلوب على امره، المحاصر بعشرات المنابر الاعلامية ذات المنشأ والتمويل الواحد، رددت الدعاية، وفرضت الوصاية وهدفت لاحتكار تمثيل الثورة بيد جماعات سياسية وعسكرية خاضعة تماما للنادي الرسمي العربي.. وحولت جزءا كبيرا من، اعلام الثورة لنسخة من اعلام النظام بهزليته وانعدام مصداقيته، لانها تربت وتشربت بذهنية النظام نفسها.. فلم تنتج سوى نسخ جديدة من قناة «الدنيا» بشعارات معارضة، تقدم رواياتها سيئة الاخراج لجمهور محاصر بها، يتفاعل معها وتتفاعل معه في محيط مغلق تماما، لينطبق عليهم وصف (لا يعلمون ولا يعلمون انهم لا يعلمون) . واللافت ان هذه الابواق لا تتقن حتى فن التأليف، ولا تمتلك خيالا خصبا، وهي تحاول دائما الهروب من انتقاد النظام الرسمي العربي والقوى المرتبطة به اعلاميا وسياسيا، بحيث برمجت عقول متابعيها على ظاهرة عجيبة غريبة وهي معاتبة القتلة والشكوى من العدو.

القدس العربي

روسيا والأسد وإيران… فصول من المواجهة و”الممانعة”/ عبدالوهاب بدرخان

أصبح التحالف بين روسيا والنظامين السوري والإيراني مواجهةً مفتوحةً لن تلبث أن تظهر معالمها أكثر فأكثر. وتمرّ الأزمة السورية حالياً بأخطر مرحلة، وبصراع متصاعد بين «الحلفاء» على مَن تكون له الكلمة الأخيرة ليس فقط في تقرير مسار الأزمة وإنما في تقرير مستقبل سورية. وفيما يبدي نظام بشار الأسد وحليفه الإيراني «ممانعة» جلية في تمرير خطط روسيا، ليس واضحاً ما إذا كانت الأخيرة بلغت درجة من التمكّن (عبر إعادة تأهيل الجيش السوري وتنظيمه) لفرض إرادتها. وقد أدّى انشغالها باحتمالات وهمية لمواجهة مع الولايات المتحدة أو حتى مع تركيا، ثم بمعركة حلب لحسم الوضع شمالاً، الى تغافلها عمّا يحصل في دمشق ومحيطها، بل عمّا يحصل في حمص وحماة ودرعا. لذلك، بدا الأمر كأن الروس نفّذوا، متقصّدين أو غير متقصّدين، ما رسمه المخطط الأسدي – الإيراني، ولم يعملوا إلا في النطاق الذي حُدّد لهم. وعلى رغم أن فاعليتهم توسّعت على مستويات عدّة عسكرية وسياسية، إلا أنهم لم يتحكّموا بالحيّز الذي يحتلّه التنسيق بين النظام وإيران.

يقتضي الاستدلال الى المواجهة بين «الحلفاء» معاينة جملة تطوّرات كان أبرزها التصعيد في وادي بردى. لكن ثمة وقائع حدثت وبقيت أشبه بألغاز تحتاج الى من يفكّ رموزها، وإنْ لم تكن غامضة دائماً. لعل أبرزها الصمت الروسي المطبق إزاء عودة تنظيم «داعش» الى تدمر، بالسيناريو السابق نفسه، وبأعداد أكبر من تلك التي «اجتاحت» المدينة منتصف أيار (مايو) 2015. ففي منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، «استعاد» التنظيم المدينة في وضح النهار ناقلاً نحو خمسين دبابة على مسافة 250 كيلومتراً مكشوفة من دون أن يتعرّض لأي إزعاج أو إعاقة، وكما في المرة السابقة هربت/ انسحبت قوات النظام المعزّزة بحضور إيراني وبوجود روسي رمزي (استخباري). وما أعاد «داعش» الى تدمر هو حاجة «ممانعة» دمشق وطهران الى خدماته، إذ كان احتلاله مدينة أثرية ذات سمعة عالمية شكّل تطوّراً حاسماً في حصر الأزمة السورية في خانة «الحرب على الإرهاب». ولأن التوجّه الروسي الى وقف النار وترتيب مفاوضات في آستانه يعيد الأزمة الى واقعها الداخلي كصراع بين نظام ومعارضة، فقد استدعى الأسد والإيرانيون «داعش» مجدّداً الى تدمر، إلا أن تكرار السيناريو المكشوف قد لا يؤدّي الى النتائج ذاتها.

تنبغي أيضاً معاينة وقائع أخرى، فما الذي استدعى أن يدمّر «داعش» معمل «حيان» للغاز في ريف حمص الشرقي الذي وصفه وزير الخارجية الكرواتي بأنه «تدمير لأكبر منشأة اقتصادية في سورية منذ اندلاع الأزمة» (كرواتيا تملك 45 في المئة من المعمل). هل نفّذ «داعش» أوامر النظام، أم اعتبر النظام أن لا عودة له الى تلك المنطقة فقرر تدمير المنشأة ليحرم أعداءه من مرفق اقتصادي مهم؟ الأكيد، أنه تخريب متعمّد من دون أي مبرّر أمني، لكن هناك مصادر تعزوه الى هاجس «ترسيم الحدود»، فالأسد يوهم المتعاطفين معه عربياً ودولياً بأنه يحارب لإبقاء سورية موحّدة، وهؤلاء المتعاطفون يصدّقونه ويتجاهلون أجندة إيران القائمة على تثبيت نفوذ دائم في سورية عبر التغيير الديموغرافي في محيط دمشق وحيثما أمكنها ذلك.

ثمة أسئلة أيضاً، ودائماً في إطار تلك المواجهة، عن التفجيرات الأخيرة سواء في كفر سوسة أو في جبلة وطرطوس، امتداداً الى المعلن/ وغير المعلن عنه من غارات إسرائيلية. لا إجابات واضحة، لكن الحدس التحليلي لدى السوريين، موالين ومعارضين، كما لدى أي شعب يشهد حرباً داخلية، يميل الى ربط الأحداث وتفسيرها أحياناً بما يقرب من «نظرية المؤامرة»، ولا يعني ذلك أنه مخطئ كليّاً. فالتفجير في جبلة هو الثاني الذي يقع خلال فترة قصيرة في موقع لا يبعد سوى كيلومترات قليلة من قاعدة حميميم الروسية، وبديهي أنه يوجّه مع تفجيرين آخرين في طرطوس رسالة الى الروس بأن أمنهم في قواعدهم يمكن أن يُهدّد من دون أن تكون طائراتهم ولا بوارجهم قادرة على الردّ. وهكذا، فإن الإرهاب الذي منع أي تدخّل دولي أو عربي مباشر في سورية يمكن أن يُستخدم حتى ضد الروس إذا اقتضت الظروف استهدافهم.

لكن في أي سياق يمكن إدراج تفجير كفرسوسة الذي قتل فيه ثمانية من عسكريي النظام، بينهم عقيد في المخابرات؟ قال إعلام النظام أنه «تفجير إرهابي» نفّذه انتحاري، لكن طبيعة المكان وعدد القتلى أبقيا ملابسات الحادث غامضة، ولم يتهم النظام أي جهة محدّدة ما يمكن أن يعني أنه ربما يشكّ في «جهة صديقة» وأن ما حصل هو تهديد مقابل تهديد. هذا يقود الى تساؤل عن الغارات الإسرائيلية المتوالية على مطار المزّة، فليست كلّها ضد شحنات سلاح مخصّصة لـ «حزب الله»، وإذا لم تكن بتنسيق مدروس مع الروس فإنها تبدو متناغمة مع ما يريده الروس من دون أن يكون هؤلاء متورّطين مباشرةً. لا يعني ذلك أن الإسرائيليين مهتمّون بوقف النار أو حريصون على نجاح السعي الروسي الى إنهاء الصراع، لكنهم وجدوا في التطوّرات الجارية ما يمنحهم فرصة لمفاقمة التباعد والخلاف بين الروس والإيرانيين. وكان لافتاً مثلاً، أن قراءات معارضين لمواقف النظام من الهدنة وشروطها في وادي بردى التقطت تأرجحاً بين تشدّد ومرونة على وقع اتصالات روسية وضربات إسرائيلية وتصلّب إيراني، إذ جاءت أفضل المبادرات للهدنة غداة ليلة طويلة من غارات إسرائيلية على مطار المزّة ومحيطه، وحملت اسم مدير مكتب الأمن القومي علي مملوك الذي سمّى فيها اللواء المتقاعد أحمد الغضبان مفاوضاً عن مقاتلي وادي بردى ومشرفاً على تنفيذ ما يُتفق عليه، ولما حضر الأخير بادر أحد ضباط النظام الى قتله في ما اعتبرته المعارضة «إعداماً ميدانياً»، وأُجهضت «المبادرة».

كان واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة، أن النظام والإيرانيين اختاروا وادي بردى ثغرة لضرب الاتفاق الروسي – التركي على وقف شامل لإطلاق النار. كانت منطقة الوادي شهدت طوال الأعوام الماضية مناوشات، لكنها بقيت في شبه هدنة نسبية، وتحوّل مصدر إرواء دمشق في عين الفيجة ومنشآته عنصراً رادعاً للطرفين، فلا «الجيش الحرّ» يهدّده لئلا يستدرج هجوماً واسعاً عليه، ولا قوات النظام – و»حزب الله» تحديداً – تستهدفه لئلا تتسبّب بتعطيش العاصمة. غير أن هذا «الرادع» أُسقط بعد التغيير الروسي لقواعد اللعبة، غداة معركة حلب، والاتجاه الى عملية متدرّجة يُزعم أن هدفها إنهاء الصراع. إذ بدأت الهجمات على وادي بردى تتكاثف وتعنف بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي، الروسي – التركي – الإيراني، واتضاح أن موسكو تطوّر تنسيقها مع أنقرة لتغيير وجهة الأزمة وإدارتها.

اتضح أيضاً أن وادي بردى والغوطة الدمشقية بشرقها وغربها كانا ثغرة في الدور الروسي. ففيما ضغطت موسكو للحصول على «وقف شامل لإطلاق النار» وبَنَت عليه دعوتها الى مفاوضات عسكرية في آستانه تمهّد لمفاوضات سياسية في جنيف، دخلت قوات النظام والميليشيات الإيرانية في سباق مع الوقت للسيطرة على وادي بردى لكنها صُدَّت وتكبدت خسائر كبيرة، عندئذ راح النظام يقصف منشآت المياه في عين الفيجة وتوصّل الى تعطيلها قبل يومين من إعلان اتفاق وقف النار (29/12/2016)، ليصبح حرمان دمشق من المياه ورقةً إعلاميةً في يده وذريعة لاستمراره في القتال.

قيل دائماً، ولا يزال صحيحاً، أن أي وقف لإطلاق النار وشروع في مفاوضات سياسية يشكّلان بالنسبة الى الأسد بداية النهاية حتى لو طالت. وينطبق الأمر أيضاً على إيران ونفوذها، إذ إن الترتيبات العسكرية المتداولة لهدنة دائمة تتضمّن بالضرورة سحب ميليشياتها، كما أن أي حل سياسي ترضى به المعارضة أو يُفرض عليها سيعني في حدٍّ أدنى أن سلطة الأسد لن تعود مطلقة وأن بنية نظامه ستتعرّض لاختراق، وإلّا فإنه لن يكون حلاً ولن ينهي الصراع. لا بدّ أن تدرك روسيا أن حليفيها كانا يبجّلان دورها حين كانت ترتكب التدمير الإجرامي، فإذا كفّت عنه فإنهما سيعمدان الى تدمير شامل لتخريب أي معادلة جديدة.

* كاتب وصحافي لبناني

الحياة

تمسك روسيا بالأسد يبعدها عن دول الخليج!/ هدى الحسيني

يقول محدثي الأوروبي العائد للتو من موسكو إنه لا استراتيجية روسية واضحة للتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة. تعتمد موسكو سياسة الحذر: «لننتظر ونرَ». إنما بشكل عام هناك ترحيب برئاسة دونالد ترامب، وتطلع إلى التعامل معه، لأن الود كان مفقودًا على كل الجبهات مع رئاسة باراك أوباما.

الاتهام بالاختراق الإلكتروني، وبأن روسيا عملت على دعم حملة ترامب، أثَّر على الشعور الإيجابي في روسيا، وبسبب المناخ المتوتر العام في أميركا شعرت موسكو بأن ترامب والمرشح لتولي وزارة الخارجية ريكس تيلرسون اضطرا إلى استعمال لغة قاسية ومتشددة. لكن يشير إلى أمر ما وقع بعدما طرد الرئيس أوباما 33 من الدبلوماسيين الروس… «جرت اتصالات سرية وطلب فريق ترامب من الرئيس فلاديمير بوتين عدم المعاملة بالمثل، والانتظار حتى يتسلم ترامب للتخلص من سلبية سياسة أوباما».

روسيا تريد تقوية مواقفها الدبلوماسية، وتأمل من ترامب شراكة عمل جيدة «من دون شيطنة بوتين واتهامه كمجرم حرب». الروس متفائلون، ومع علمهم بأنه لا يمكن توقع شيء واضح وحاسم من ترامب، فإنهم يعتقدون أن من عيَّنَهم في مناصب حساسة، مثل تيلرسون، سيتفهمون الوضع الروسي.

في هذه الأثناء تستمر اللعبة الروسية في الشرق الأوسط، خصوصًا لجهة دعم الرئيس بشار الأسد، وتدخل فيها تركيا وإيران. يقول محدثي: «هناك تركيا، وهناك الرئيس رجب طيب إردوغان. كثيرون من الأتراك لا يحبون إردوغان رغم الدعم الذي يلقاه (حزب العدالة والتنمية)، وكثيرون يريدون أن يغادر الساحة التركية».

في روسيا الوضع مختلف؛ فبوتين ليس في حال إردوغان، صحيح هناك كثيرون لا يحبون نظام الفساد، وعدم الاهتمام بتطوير البنية التحتية، ومتضايقون من ارتفاع نسبة الجريمة، إنما لا يربطون هذا ببوتين، بينما في تركيا، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية مرتبط مباشرة بإردوغان. وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي وغياب السياح الروس تطلع إردوغان إلى بوتين فربطت بين الاثنين صداقة براغماتية.

فسر البعض هذا التوجه بمثابة ابتعاد تركيا عن أوروبا، وتكاثرت الأسئلة عن علاقة تركيا بالحلف الأطلسي، خصوصًا بعد توجيه إردوغان اتهامات للأميركيين بأنهم رعوا المحاولة الانقلابية ضده، ولم يسلموه بالتالي فتح الله غولن. ردود الفعل هذه استغلتها روسيا كثيرًا، وظلَّت تدفع بإردوغان إلى أحضانها، حتى صار يؤيد دورهم في سوريا، وأبقوا معًا الولايات المتحدة بعيدة عن الصورة. ثم لوح الروس له بـ«منظمة شانغهاي»، وهي تسويق صيني – روسي، ولا يمكن مقارنتها بالأطلسي، فأصبحت تركيا أكثر تفاعلاً مع «شانغهاي» التي تجري دولها مناورات عسكرية، وتحاول تصوير نفسها بأنها تتوازن مع الحلف الأطلسي.

لكن، كما يقول محدثي، هناك مشكلة جديدة طرأت أخيرًا مع إرسال الولايات المتحدة 3 آلاف جندي إلى بولندا و300 إلى النرويج و800 دبابة. فسرها الروس كآخر ردود فعل أوباما، وبالتالي فهم غير سعداء، لذلك علينا متابعة ما سيحل بهذا الانتشار بعدما يصير ترامب رئيسًا. قد تبقى هذه القوات، فتتعقد محادثات ترامب مع بوتين، وإذا لم يستطع ترامب تغيير الوضع، فإن تركيا سوف تستمر في علاقتها الوثيقة مع روسيا، خصوصًا أن البرلمان الأوروبي يحاول الآن عرقلة انضمامها إلى أوروبا. يشرح محدثي: «اندفع البلدان للعمل معًا، فالاثنان يزعجهما النقد الموجه لعدم احترام حقوق الإنسان، وبسبب المعتقلين السياسيين».

عام 2017 سوف تتقرب روسيا أكثر من تركيا، لأنه من المهم جدًا لموسكو أن تلقى دعم تركيا على دورها في سوريا، ولا تريد أن تتعقد العلاقات بين البلدين. بالنسبة إلى روسيا… «الأسد هو رجلنا في الشرق الأوسط»، لا زخم لديها عند دول الخليج العربي عكس الأميركيين والبريطانيين. صحيح أن لروسيا علاقة مع إيران، لكن الأخيرة ليست دولة عربية، وبنظر روسيا فإن الأسد لا يزال شابًا، ومن المهم أن تشد إلى جانبها دولة إقليمية كبرى مثل تركيا.

هناك أمر آخر، فللعلاقة الروسية – التركية امتدادات في مجال الطاقة، ومشروع إمدادات أنابيب الغاز من روسيا عبر تركيا يعطي زخمًا لروسيا على أوروبا، وأنبوب النفط التركي «ستريم» هو خيار روسي في حال تعرقلت إمدادات أنابيب الشمال بسبب معارضة بلجيكا وبولندا والسويد. ثم إن تركيا ثالث أكبر مشترٍ للغاز الروسي بما مقداره 30 مليار متر مكعب. من هنا ستظل روسيا تغري إردوغان. وأسأل محدثي الأوروبي: وهل هذا يعني السماح لتركيا بالتضحية بالأكراد؟

يجيب: روسيا ستغمض عينيها عن كل قضية داخلية، وإذا أرادت تركيا الاستمرار بمواجهة الأكراد داخلها وفي سوريا، فسيكون لها ذلك. روسيا لا تسوق الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وسياستها الخارجية قائمة على المصالح الجيو – سياسية، في تركيا سيتركون إردوغان يفعل ما يشاء. ويضيف: ترددت شائعات في روسيا مفادها أن الأجهزة الأمنية الروسية هي التي حمت إردوغان أثناء محاولة الانقلاب، ومن هنا كان أول اتصال تلقاه من بوتين، ثم لا ننسى أن روسيا خلال توتر العلاقة مع إردوغان استعملت الأكراد ضد تركيا. «قد لا تضحي بالأكراد إنما تهمشهم».

يصل محدثي إلى إيران حيث تعرف روسيا أنه لا مفر أمام طهران من تقوية علاقتها بموسكو لتخوفها من ردود الفعل السلبية للإدارة الأميركية الجديدة تجاه الاتفاق النووي، لكن لا يستبعد محدثي أن أشخاصًا في الإدارة الجديدة مثل تيلرسون لا يريدون تغيير الاتفاق، بل المساعدة على أن تنفتح إيران على الاستثمارات الدولية وشركات النفط ثم «أن تيلرسون سوف يشجع التفاوض بين إيران والسعودية، لأن ذلك يدعم السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، كما يريد أن تكون أميركا هي من يدير الحوار بين الرياض وطهران». أسأل: وهل تعتقد أن هذا ممكن؟ يجيب: أرى عنصرًا من هذا، فتيلرسون يمثل بكل تأكيد المصالح الوطنية الأميركية، لكنه سيحاول أيضًا دعم الشركات الأميركية، خصوصًا قطاع النفط والغاز منها. هو جزء من هذه الصناعة، إنه رجل نفط، ويعرف أن هذه الصناعة ضرورية للعالم، ولا أحد يمكنه تغيير ذلك. إيران منتج كبير للنفط، ومن المؤكد أنه سيراقب المفاوضات في «أوبك»، سيحيي الدبلوماسية الاقتصادية عبر الصناعة النفطية في الشرق الأوسط.

لهذا السبب سيتعمق التعاون بين روسيا وإيران، لكن الإيرانيين لا يريدون الاعتماد كثيرًا على موسكو، «ستبقى العلاقة براغماتية».

إذن في الشرق الأوسط ستكون علاقات روسيا جيدة مع سوريا، وتركيا، وإيران وإسرائيل. يوضح: العلاقة مع إسرائيل جيدة، لكنها شراكة وليست تحالفًا استراتيجيًا، أو كعلاقة بريطانيا مع السعودية أو دول الخليج.

من جهة أخرى، هناك عقبات كثيرة تعترض تطوير علاقة روسيا بدول الخليج العربي، وأكبر عقبة هي بشار الأسد. لقد استثمر الغرب والعرب كثيرًا من رأس المال الدبلوماسي، ولا يمكن الآن أن يستديروا للاعتراف بشرعية الأسد.

يقول محدثي: «لا يمكن عودة سوريا إلى المسرح الدولي ما دام الأسد موجودًا، ثم إن إعادة الاعتراف به تعني اعترافًا بالجهود الروسية في الوقوف إلى جانب رجلها». ويستطرد: «لكن، إذا تم تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على فترة انتقالية يغادر خلالها الأسد، فحتى ولو كان لروسيا نفوذ على الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيغير مسار اللعبة».

إذن لا يمكن لروسيا تحسين علاقاتها الخليجية في ظل أوضاع كهذه؟ يجيب: من المستحيل تقريبًا. هي تحاول، وأول تطور يمكن أن نراقبه قيادة روسيا للدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» وتفاوضها مع «أوبك» من أجل تنظيم عالمي لإنتاج النفط. هذا تطور إيجابي لأن له بعدًا اقتصاديًا يعود بالمصلحة على الجميع.

وعلى المستوى الدبلوماسي، لا عودة للعلاقات الروسية ودول الخليج لما كانت عليه عندما زار ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز موسكو، التي أصبحت لاحقًا مراقبًا في المؤتمر الإسلامي، وحدث تقارب روسي – سعودي، لأنه لا يمكنني رؤية السعوديين يغيرون موقفهم من الأسد.

غدًا يصبح دونالد ترامب الرئيس الأميركي الـ45. التموضع الروسي في الشرق الأوسط، قد يتجذر أو يهتز، وهذا يعتمد على ما إذا كانت إدارة ترامب ستركز على الشرق الأقصى، أو تعاود الالتفات إلى مصالحها في الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط

روسيا والنفاق الأميركي/ نينا خروشوفا

أكره الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولو قليلا. الواقع أنه يجر بلاده (مسقط رأسي) إلى الوراء، ويدّعي زورا أن انتهاك القانون الدولي مفيد للروس. ولكن الرد الهستيري من قِبَل الأميركيين على محاولات الكرملين المزعومة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية أرغمني على النظر إلى الأمور من منظور بوتين.

من المؤكد أن مزاعم وكالات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا نقلت أخبارا زائفة وأفرجت عن رسائل بريد إلكتروني مخترقة للإضرار بفرص فوز هيلاري كلينتون على دونالد ترمب، ليست بلا أساس. فلا ريب أن شخصا مثل بوتين لا يتورع عن سرقة الأسرار وفبركة المعلومات المضلِّلة؛ فهو عميل سابق في الاستخبارات الروسية (كي جي بي) على أية حال.

وعلى نحو مماثل، لا تخلو الاتهامات الموجهة إلى بوتين بأنه يحتفظ بملف يحتوي على مواد فاضحة بشأن ترمب من بعض الحقيقة، وإن كانت غير مؤكدة. فمن غير المنطقي أن تستثني روسيا ترمب -من بين كل الناس- من مخططاتها.

وبعيدا عن ترمب، يتعين على قادة الحزب الجمهوري أن يعلموا أنه إذا كانت روسيا اخترقت أنظمة الكمبيوتر الموجودة لدى الديمقراطيين فلابد أنها اخترقت أنظمتهم هم أيضا.

وحتى إذا لم تكن التفاصيل المثيرة الواردة في الملف المزعوم دقيقة، فمن المحتمل أن يكون لدى روسيا على الأقل بعض السجلات التجارية الفاضحة، أو حتى مسترجعات ضريبية لصالح ترمب، وهي المعلومات التي عمل ترمب جاهدا لحجبها عن عامة الأميركيين.

وإذا لم يمتثل ترمب ويصطف إلى جانب روسيا في ما يتصل بقضايا تتراوح بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، فمن المرجح أن يرى أسراره تتعرى، تماما كما حدث مع هيلاري كلينتون.

والواقع أن استجابة الولايات المتحدة لهذا الاحتمال كانت متطرفة. ومن الواضح أن أولئك الذين ينتمون بقوة إلى معسكر ترمب على استعداد للانغماس في العلاقة العاطفية الأفلاطونية الهشة بين ترمب وبوتين، على الرغم من ضعفها الواضح في مواجهة الاستغلال من قِبَل الجانبين.

ويستشهد آخرون -بما في ذلك بعض كبار الجمهوريين- بتقرير المخابرات الأميركية الصادر مؤخرا بشأن تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات، ويطالبون باتخاذ تدابير صرامة ضد حكومة بوتين، حتى مع أنه من الواضح أن اندلاع حرب باردة جديدة لا يصب في مصلحة أي طرف.

في اعتقادي أن تقرير المخابرات ذاته كان معيبا بشكل جوهري. فهو عامر بالتخمينات والتحيزات، ويستند إلى حجة مفادها أن بوتين لا بد أن يكون عدوا لأنه لا يشارك الغرب قيمه. ولكن كيف له أن يفعل هذا؟ فلم تكن روسيا موضع ترحيب قَط في النظام العالمي الغربي، ناهيك عن تمكينها من المشاركة فيه على قدم المساواة. ولهذا السبب سعى بوتين إلى خلق نظامه الدولي الخاص به.

الواقع أن بوتين أراد لروسيا -خلال أيامه الأولى في الرئاسة- أن تكون جزءا من أوروبا، ولكنه قوبِل على الفور بتوسع حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق. وفي عام 2006، أعلنت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش آنذاك خططا لبناء درع دفاعية صاروخية في أوروبا الشرقية لحماية الحلفاء الغربيين ضد الصواريخ العابرة للقارات القادمة من إيران.

واعتبرت روسيا هذه الخطة -التي أتمها الرئيس باراك أوباما العام الماضي- تهديدا مباشرة، وعلامة تشير إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الدعوات التي تطالب بتوثيق العلاقات بين البلدين.

كانت الولايات المتحدة حريصة على دعم القوى المناهضة لبوتين منذ 2008، ولكنها صعّدت هذا الدعم في 2011، عندما كان بوتين -وهو رئيس الوزراء آنذاك- يحضّر للعودة إلى الرئاسة. وفي 2013، أشادت الولايات المتحدة بالاحتجاجات في أوكرانيا التي أطاحت -في نهاية المطاف- بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

ولكن برغم أن يانوكوفيتش كان محتالا بلا أدنى شك، فإن الولايات المتحدة تدعم الكثير من المحتالين. ومن الواضح أن الجهود التي تبذلها لحرمان روسيا -أو أي قوة أخرى- من اقتناء خدم مطيعين بغيضين من أمثال يانوكوفيتش ليست سوى نفاق محض. وقد غَلَبَت مثل هذه الازدواجية على السياسة الخارجية الأميركية؛ فقد نفذ بوش غزو العراق على أساس معلومات استخباراتية مُغرِضة.

ومن جانبه، دعم أوباما ثورات الربيع العربي لكنه لم يقدم أي إستراتيجية داعمة للديمقراطية، وهو النهج الذي أدى إلى تحوّل ليبيا إلى دولة فاشلة، ودفع مِصر إلى المزيد من الدكتاتورية، وجعل سوريا تنزلق في صراع طويل أشبه بالكابوس. وفي الوقت نفسه كانت وكالة الأمن القومي الأميركية تتجسس على الجميع، الأصدقاء قبل الأعداء.

يؤكد تقرير المخابرات الأميركية أن بوتين يسعى إلى تقويض الديمقراطية الليبرالية. ولكن يبدو من الواضح رغم ذلك أن هدفه المباشر يتلخص في فضح معايير الغرب المزدوجة، وبالتالي كسر الحواجز الغربية التي تعرقل مساعيه إلى تحقيق المصالح الروسية.

فإذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تتصرف على هذا النحو الشديد الرداءة من دون أي اعتذار، فمن المنطقي أن يتساءل بوتين: لماذا إذن تُحرَم روسيا من فرض مجال نفوذها، في أوكرانيا على سبيل المثال؟

ومن نفس المنظور،لماذا يتعين على بوتين أن يمتنع عن محاولة مساعدة ترمب؟ لقد أدار الأوكرانيون حملة لمساعدة هيلاري كلينتون، على اعتقاد أنها سوف تدعم مصالحهم. ومن المعقول تماما أن يكون بوتين حريصا على دعم ترمب الذي أعرب مرارا وتكرارا عن إعجابه بزعامته، وليس هيلاري كلينتون التي شبهته بالزعيم النازي أدولف هتلر.

والواقع أن التصور بأنه لا ينبغي له أن يتخذ خطوات لحماية مصالحه لا يعدو كونه تحيزا أيديولوجيا متنكرا في هيئة موضوعية، وهو يُضفي المصداقية على مزاعم بوتين بأن الغرب يسعى للنيل منه.

أرجو ألا يُساء فهمي: فعلى الرغم من عيوبها ونقائصها، تظل الولايات المتحدة تشكل قوة إيجابية في العالَم. والواقع أنها ربما تكون القوة الإيجابية الوحيدة -جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي- التي ينبغي لها أن تكف عن التشاحن والتشاجر، وأن تبدأ في تحجيم القادة الرجعيين المتعصبين المصابين بجنون العظمة، من أمثال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المفتون ببوتين.

علاوة على ذلك، لابد أن يكون الأميركيون في غاية الانزعاج من احتمال أن يكون رئيسهم في جيب بوتين. والسياسات التي ينتهجها الغرب في التعامل مع روسيا (العقوبات الاقتصادية أو المناورات العسكرية في الدول المجاورة مثل بولندا) ليست خاطئة بالضرورة.

بل الخطأ هنا هو أن هذه المخاوف والسياسات يدفعها -إلى حد كبير- الغضبُ من نزعة بوتين القومية وليس الدراسة المتأنية للبيئة الدبلوماسية والسياق الإستراتيجي.

إذا سمحت الولايات المتحدة لنفسها بالوقوع في حبائل الشك والتخمين بشأن التورط الروسي في الانتخابات الأخيرة، فستجد نفسها في الأرجح حبيسة مواجهة أشد تدميرا مع بوتين. وبدلا من هذا، ينبغي للولايات المتحدة أن تبتكر نهجا سليما ومدروسا وموزونا في التعامل مع روسيا، أي النهج الذي يحتكم إلى القيم، ليس من قبيل الدعاية بل كأساس لسياسة خارجية أكثر وضوحا ومصداقية.

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2017

إيران خارج الحلف الروسي – التركي الجديد؟/ سيرغي ستروكان مكسيم يوسين

عشية استئناف الحوار السوري، وجولته الأولى بعد أيام في 23 كانون الثاني (يناير) في آستانة، والثانية في 9 شباط (فبراير) في جنيف، تجري الدول المبادرة الى استئناف عملية السلام، أي روسيا وتركيا وإيران، مشاورات نشطة ترمي الى جمع الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات والحؤول دون إخفاق ديبلوماسي جديد. وعلى رغم التصريحات المتفائلة حول مستقبل عملية السلام، ثمة عدد من العراقيل يساهم في عسر المفاوضات المستقبلية بين دمشق وخصومها. وأبرز المسائل الشائكة تحديد هوية المشاركين. والمسألة هذه كانت عقبة في الجولات السابقة من المحادثات.

وفي مقابلته مع وسائل إعلام فرنسية، نبه الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى أنّه في آستانة سيتحدث حصراً مع المعارضة «الحقيقية»، أي تلك المعارضة «التي لها جذورها في سورية»، على حد قوله. ومع ذلك، فإنّ الأسد لم يحدد الجهة المخولة أن تضع لوائح المعارضة «الحقيقية»، واستبعاد «دمى» القوى الخارجية التي لا تستحق في نظره أن تتفاوض مع دمشق. وفي المقابلة هذه، شن الأسد هجوماً حاداً على رجب طيب أردوغان، الذي أدى مع فلاديمير بوتين دوراً رئيسياً في التوصل الى وقف النار والاتفاق على محادثات في آستانة. ووصف تركيا بـ «البلد غير المستقر» بسبب سياسات رئيسها، وجدد اعلانه أنه لا يثق بالزعيم التركي «لأنه إسلامي». وإلى ذلك، اتهم الأسد أردوغان بانتهاك الديموقراطية، وقال ان في سجون الزعيم التركي «معتقلين سياسيين، أكثر من كامل الدول العربية مجتمعة».

والمثال الصارخ على عمق الخلافات بين الأطراف الأساسية، هو الوضع في وادي بردى، حيث بعد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في 30 كانون الأول (ديسمبر)، تواصل القوات السورية هجومها ضد جماعة جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً). ويقول الأسد ان عمليات عسكرية تشن في هذه المنطقة لمنع الإرهابيين من قطع المياه وخنق العاصمة. ولكن وجهة نظر المعارضة حول أحداث وادي بردى مختلفة. فالهيئة العليا للتفاوض في المعارضة السورية اتهمت الحكومة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وقال نائب رئيسها، جورج صبرا، ان «كل الجماعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار تمتثل له (وتتقيد به)، لذا، ندعو موسكو وأنقرة للضغط على النظام السوري لتطبيق وقف إطلاق النار».

وتوجه إيران الانتقادات للمعارضة، منها ما جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في ايران، علي شمخاني. فهو حذر من اقتناص المعارضة المسلحة فرصة الهدنة لتجميع قواتها، وقال إنّ «الجماعات المسلحة قادرة على إشعال فتيل الحرب وإراقة الدماء»، ودعا إلى نقل الحوار إلى دمشق.

وفي وقت يرفض الأسد الاعتراف بوساطة أنقرة، وتبدي طهران عدم رضاها عن الوجود العسكري التركي في سورية والاستياء من طلب أردوغان سحب الميليشيات الموالية لإيران من البلاد، تلف التقارب السياسي الروسي- التركي رمزية خاصة. وعلى الجبهة السورية في محاربة «داعش»، تصرفت كل من موسكو وأنقرة لأول مرّة على نحو ما يتصرف حلفاء عسكريون. فبين البلدين، دارت 12 حرباً، ونادراً ما أبرمت تحالفات عسكرية. ومن المعلومات المفاجئة أنّه في اختتام كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، تلقت القوات التركية المشاركة في حملة الباب، دعماً منتظماً من الطيران الروسي.

وتعود المفارقة الى أنّ تركيا، العضو في الـ «ناتو»، يفترض منطقياً أن تعتمد في المقام الأول على دعم القوة الجوية الأميركية التي تعمل في سماء سورية. ولكن المسؤولين الأتراك اتهموا واشنطن بإهمال مطالبتهم بدعم جوي، وأنهم لم يلقوا جواباً. وعلى خلاف الأتراك، يقول البنتاغون إنّ سلاح الجو الأميركي كان مستعداً لمساعدة الجيش التركي، ولكنه لم يتلق أي طلب من أنقرة. وصار التعاون الروسي – التركي في معركة الباب ملموساً.

وترى القيادة التركية، التي أطلقت عملية «درع الفرات» في شمال سورية، في آب (أغسطس) الماضي، إنّ معركة الباب هي حلقة رئيسية في حملتها العسكرية. ولكن إثر معارك ناجحة، توقف التقدم واصطدمت «درع الفرات» بمقاومة «داعشية» شرسة.

ولا يخفى ان العملية العسكرية المشتركة بين روسيا وتركيا في الباب، التي قد تنتهي نهاية مظفرة، قد تفاقم الانقسام داخل مثلث موسكو – أنقرة – طهران. فإيران لن تتخلى عن موقفها السابق: اعتبار انتشار الجيش التركي على أراض سورية غير شرعي في غياب دعوة من دمشق (على خلاف حال ميليشيا «حزب الله» الشيعية اللبنانية، حليفة طهران). ويبدو ان نظرة روسيا الى الأمور مختلفة. ولا شك في ان مكافحة «داعش» هي مسألة بارزة، ولكنها لا تتصدر الأولويات الروسية. وترى موسكو ان التحالف مع أنقرة أساسي، وهو الجسر الى حل مشاكل كثيرة. فالدور التركي يحول دون توجيه الغرب دفة التسوية السورية في المستقبل، ويحول دون فرض إيران على المشاركين جدول أعمالها في مفاوضات آستانة وضمانها بقاء بشار الأسد في السلطة إلى الأبد.

* محللان سياسيان، عن «كومرسانت» الروسية، 11/1/2017، إعداد علي شرف الدين

الحياة

التفاهم التركي – الروسي وطموحات إيران/ بهاء أبو كروم

نجحت تركيا في إدخال ملف الميليشيات التابعة لإيران في سورية إلى برنامج الحل السياسي، بعدما تم حصر الحديث عن الأجانب بأولئك الذين يقاتلون إلى جانب «داعش، في سورية، وذلك بعد تجاهل إدارة الرئيس باراك أوباما وكل مشاورات مجلس الأمن والتفاهمات السابقة لهذا الأمر. الإنجاز التركي لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى طرح مسألة التغييرات الديموغرافية التي تسعى إيران إلى تكريسها كأمر واقع في الشمال السوري كعائق أمام أي تعاون روسي – تركي، وهذا ما قاد روسيا إلى موقع مواجه للطموحات الإيرانية في سورية، وإلى اتخاذ اجراءات عملية في حلب بعد مرحلة من التغاضي عن ذلك.

من هنا، ازداد الحديث عن تعارض في الرؤى بين روسيا وإيران بدأ يأخذ مكانه في الميدان هذه المرة، ومن هنا انطلق الرهان على إمكان زيادة الشرخ بينهما عبر تعاون تركي أنجع وذي فائدة أكبر للوجود الروسي الطويل الأمد في سورية، بخاصة إذا تلازم مع رعاية دولية وإقليمية لحل سياسي عادل يقوم بين السوريين على غرار الطائف اللبناني.

طبعاً، إذا أحسنّا الظن، فإن روسيا بلغت مرحلة الكفاية المعنوية التي تخوّلها الانتقال الى المرحلة السياسية فعلياً، وإلى القول أن تدخلها العسكري لقي ترجمات مرضية على الأرض وأن الآلة العسكرية الروسية حققت إنجازاً فعلياً، وهذا الأهم بالنسبة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إيران أيضاً تستطيع القول أنها شاركت روسيا الانتصار في حلب لكن يبقى عليها أن تبدي حسن نية تجاه الحل السياسي، وبالتالي فالموضوع بالنسبة الى إيران يتعلق بالقناعة لا أكثر.

ظروف إيران الداخلية مُهيّأة لبناء مثل هذه القناعة التي تقيها تداعيات مواجهة غير مُحصّنة بمواكبة روسية وازنة فيما لو وقعت الفرقة بين الطرفين، بخاصة أن طلائع الإدارة الأميركية توحي بسياسة مختلفة عن تلك التي سلكها أوباما تجاه إيران طيلة الفترة السابقة، إضافة إلى أن وجهة النظر والمقاربة الإسرائيلية لما يجري في المنطقة أخذتا تتغلغلان في إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تبحث عن طريقة لتعويض الخسارة السياسية التي لحقت بإسرائيل نتيجة تبنّي مجلس الأمن القرار 2334 على خلفية الاستيطان غير الشرعي في الأراضي المحتلة. وهذا ما ينبئ بسياسة أميركية تحاول التوفيق بين هواجس إسرائيل ومراضاتها من جهة والتنسيق مع روسيا من جهة ثانية، إضافة إلى دور كبير يعطى لتركيا في كل سورية أو في شمالها في الحد الأدنى.

أضف إلى ذلك، أن محطة الانتخابات الرئاسية في إيران خلال أيار (مايو) المقبل بدأت تضفي سخونة على المشهد الداخلي، على رغم حرص المرشد على أن يمر هذا الاستحقاق بسلاسة، ما يؤشر إلى مرحلة من تحديد الخيارات الداخلية ينبغي أن تُقطع في ظل حد أدنى من الخسائر في السياسة الخارجية.

المشروع الروسي في سورية بدأ يجد نفسه مُنظّماً للتناقضات بين تركيا وإيران، ومُيسّراً للحوار بين الأطراف السورية. هذا طبعاً إذا افترضنا أن روسيا بدأت تبحث جدياً عن حلول للمشكلة وأن الغرب يسلّم معها في إراحة الساحة الداخلية، لكن الرهان على ذهاب روسيا إلى حد التفريط بحلفها مع إيران ربما يكون فيه شيء من المبالغة في ظل عدم حسم أردوغان وجهته نهائياً.

الثابت بالنسبة الى تركيا، تقويض مشروع الكيان الكردي وعرقلة أي تغيير يهدد المسار الذي تكرس في معاهدة لوزان الثانية عام 1923. والتحدي الأهم لها يكمن في نجاحها بتشكيل تقاطع منطقي بين مصالح كل من الحلف الأطلسي وواشنطن من جهة والمصالح الروسية في سورية من جهة ثانية، وهذا لا شك يأخذها إلى مرحلة من تطبيق الوظيفة المتفاهم عليها دولياً بعد ظهور الدور الإيراني معرقلاً للحل السياسي، وتبعثر الجهود الدولية بغياب لاعب إقليمي مقبول. تركيا تقول اليوم أنها تستطيع لعب هذا الدور التوفيقي، لكن شروط نجاحها في ذلك تتوقف أيضاً على قدرتها على تجاوز أزماتها الداخلية وظهورها بمظهر القوي، وهذا يشكل تحدياً إضافياً، إذ لحدّ الآن يندفع أردوغان نحو تعديل مسارات تقليدية راسخة في الداخل التركي كمثل الانتقال إلى النظام الرئاسي، ما يمكن أن يبدد مشهد الوحدة الوطنية التي تجلت عقب الانقلاب. أضف إلى ذلك، أن نموذج أسلمة المجتمع في تركيا بدأ يقود الى مشاعر عدائية تجاه الغرب، بخاصة عقب محاولة الانقلاب وحماية الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن، وهذا الأمر لا يشكل خطراً على أوروبا فحسب إنما يحمل تساؤلات تتعلق بإمكان السيطرة على مآلات هذه الوجهة.

المهم في التفاهم التركي الروسي، فيما إذا تم تحصينه بتفاهم أشمل، أنه يرسم مساراً يضمن لبوتين إقامة هادئة في المنطقة، بينما طموحات إيران المتدحرجة لا تضمن ذلك.

* كاتب لبناني

الحياة