تمخض الجبل فولد عقربا: رفيق شامي

رفيق شامي

هكذا إذن، بعد تطبيل وتزمير جوقة الصحافة في البلدان الثمانية العظمى، أعلنت هذه الصحافة عن “فشل الدول هذه بالخروج بقرار حازم في الشأن السوري.”. هذه أول كذبة في هكذا تقرير. ونتيجة لهذا الخبرخاب ظن من إنتظر الفرج من سبعة دول تدعي صداقتها للشعب السوري في مواجهة مؤيد واحد هو روسيا… العتب والنقد يحق تجاه بعض أعضاء المعارضة السورية الذين تأملوا مع من تأمل.

إذا كان هؤلاء السبعة أصدقاء الشعب السوري فقلبي ينفطر شفقة على هذا الشعب الثائر الشجاع والذي ضحى بأجمل بناته وبنيه من أجل الحرية والديمقراطية. وبتعبير أبناء دمشق المختصر “طزعلى هيك أصدقاء” لكن الكذبة تكمن في كون هذه الدول لم تفشل بل إتفقت مع روسيا. فهي متفقة معه على إبقاء الأسد لأطول مدة ممكنة لتتهدم سوريا وكل مقدراتها العسكرية وكل بنتيها التحتية وكل تراثها المعماري الثقافي وكل تسامحها. كل ذلك لترتاح إسرائيل فوق الجولان الذي حولته لمنتجع سياحي لعشرين أو خمسين سنة قادمة. الإختلاف الوحيد الذي لا يقال علنيا، وهي الكذبة الثانية لأنها تستر الحقيقة، هو: رؤساء الدول السبع متأكدون أن الأسد سيسقط والروس يتأملون الفرج ويدعمون هذا الأمل بتوريد أسلحة فتاكة لجيش الأسد ولإيران. ولذا يترك الرؤساء السبعة زميلهم الثامن ليقوم بهذا الدور الوسخ وينهار كل نفوذه في الشرق بعد سقوط الأسد، وبالتالي يعيد الروس خطأهم التاريخي في أفغانستان بغباء أخجل من تسميته “حمرنة” لإحترامي لهذا الكائن الذكي المعذب في بلادنا.

سوريا تحولت في الأشهر الأخيرة لأفغانستان ثانية يتدخل في حربها كل قادر على ذلك حتى حكومة لبنان المنافقة وعميل أمريكا الأول نوري المالكي. ومن الأسهل وضع لائحة قصيرة بأسماء الدول التي لا تتدخل مثل جمهورية ساحل العاج ومقاطعة غرونلاند( بسكانها الأصليين الإينويت) شمال الدانمارك. حتى نتنياهو يعبر عن إرتياحه لبقاء الأسد وستبين الأيام إلى أي مدى ساعد الإسرائيليون الأسد. الأدلة غير متوفرة الآن وبعض الكتاب المؤيدين للثورة يبالغون بخطابية عن عمل مشترك بين جهازي الأمن بدون أن يقدموا أي دليل على ذلك.

لكن هذا الخط العام رافقته إشاعة نقلتها بعض الجهات العارفة بما يجري وراء الأبواب الموصدة، او سُرِبَت المعلومة عمدا كتمهيد لما سيحصل ( التايمز البريطانية وصحف عربية عديدة) والمعلومة تقول بإختصار أن هؤلاء الرؤساء قد إتفقوا على وضع ثقل خاص لدور المخابرات والضباط الكبار في سوريا المستقبل وأنهم سيشجعون هؤلاء للقيام بإنقلاب عسكري يطيح بالأسد وستكون مكافأتهم عفو عام ودور هام في بناء الدولة الجديدة. تمخض الجبل إذن بعد سنتين ونصف من الحمل فولد عقربا بعد أن ملأ كل من هؤلاء السبعة العالم بفئران وعودهم ونقدهم السخيف للثورة ومناداة كلينتون وبعدها أوباما الأسد بأن يرحل. ما شاء الله لهذه المناداة وهم يسلموه بنفس الوقت برامج كومبيوتر نادرة للتجسس ولإختراق صفوف المعارضة والتشويش عليها وبذلك تكمل سلاحه الروسي على أحسن وجه. لم تنقطع صلاتهم العسكرية والمخابرتية مع الأسد على عكس ما يصوره إعلامهم ولا للحظة. وآخرها فضيحة زيارة رئيس المخابرات الألمانية شيندلر لسوريا بهدف رسمي وهو ملاحقة الإرهابيين وهدف مباشر للتأكيد علنا على حسن العلاقة. كل تصريحات القنصلة ميركل ووزير خارجيتها فيسترفيلله لا تساوي قشرة بصلة تجاه هكذا رفع لمعنويات المخابرات السورية بمثل هذه الزيارة على أعلى مستوى. والأمر الأهم رئيس المخابرات هذا ما كان ليزور دمشق دون موافقة أمريكا.

هذا العقرب له دلالات خطيرة، فهو أولا دليل قاطع على عنصرية هؤلاء الرؤساء الذين يقررون بكل صفاقة مصير شعوب على نفس منهج العنصري الكبير هنري كيسينجر الذي قال عقب إنقلاب بينوشية على الرئيس المنتخب ديموقراطيا سلفادور اليندي. “إذا كان الشعب التشيلي غبي إلى حد لا يستطيع معه الإطاحة برئيسه نطيحه نحن”.

وثانيا يقدم هذا الدليل الواضح ان هؤلاء الرؤساء هم أحفاد مخلصين لأجدادهم الإستعماريين ولم يتعلموا أي درس من كل الضحايا التي قدمها العالم الثالث ليتخلص منهم ، فهم يقررون ما الذي يحدث وفقا لمصالحهم في مستعمرات لهم.

وثالثا وهذا أهم وأخطر ما في هذه المعلومة. إنهم يحضرون فعلا لإنقلاب ليس ضد الأسد ما دام قويا بل في تلك اللحظة التي يرون فيها عبر إستخباراتهم الدقيقة أنه بدأ بالإنهيار الفعلي. وهذه اكبر مؤامرة على الشعب السوري بإجهاض ثورته. فسقوط الأسد هو هدف اول مرحلي للثورة وليس النهائي. هدف الثورة النهائي والمقدس هو تأسيس مجتمع متسامح ديمقراطي حر ينعم بحرية وديمقراطية ولا يركع أمام أحد ولا يخاف من أحد ويتقدم بسرعة مذهلة بفضل شعبه العظيم الحر.

في تلك اللحظة التي تدرك فيها مخابراتهم أن تحرير دمشق صار في متناول اليد تحرك ضباطها الذين ما باتوا يتعاملون معها منذ عشرات السنين ليقضوا على الأسد و”لينقذوا” سوريا من المؤامرات كما أنقذها عميل المخابرات الأمريكية والفرنسية حسني الزعيم وكما أنقذها الحناوي عميل بريطانيا وغيرهم من الإنقلابيين حتى حافظ الأسد. ولا بد من تذكير القراء الشبان أن الإنقلاب الأول في تاريخ العرب كان سوري الموطن من صنع أمريكا.

في تلك اللحظة يتصدر الجيش وجهاز المخابرات عملية تصفية جديدة لكل القوى الطيبة في صفوف الثورة تحت قناع جديد وهو محاربة القتلة والإرهابيين بمجلس ثورة نظيف يريد فقط عز سوريا وتحرير فلسطين والإسكندرون وإذا بقي وقت تحرير الأندلس من مواطنيها الإسبان ( رحمك الله يا محمد الماغوط).

هذا هو الخطر المحدق بالثورة ومعارضتها فسقوط الأسد سيرافقه وفق هذا المخطط السام إجهاض للثورة.

إعلام الغرب وتبعيته للأنظمة

ما لم تنجح الثورة السورية في جذبه هو إعلام الغرب، لكن المسبب لهذا الفشل ليس شذوذ تصرف بعض المجرمين في صفوف الثورة الذي يقتلون طفلا ويعطون سيكارة وكلاشينكوف لطفل آخر ويتركون مجرم حقير يتصرف ببربرية لا مثيل لها تجاه جثة قتيل. لآ ابدا ليس هذا هو المبرر وإلا لكانت وسائل الإعلام هذه قاطعت الأسد منذ أول طلقة رصاص على متظاهرين سلميين ومنذ أول تمثيل بربري بجثة طفل هو حمزة الخطيب ومنذ أول صاروخ سكود يطلق من نظام الأسد على أسواق بلدة سورية ولا ولا ولا.

الإعلام هنا في البلدان الحرة صار كسلطة رابعة رديفا لسياسة الدولة يؤيدها أو يعارضها. وفي هذه المرحلة يؤيد الإعلام بدون أي تحفظ سياسة حكومته.

إعلام المانيا، وهو في البلدان الغربية الأخرى ليس أفضل من ذلك، يقف بغالبيته وراء الأسد، هناك صحف يسارية تقف مع الثورة، لكن معلوماتي اكثر دقة عن الإعلام الألماني. غالبية الصحف والمجلات الألمانية المؤثرة كـ”دير شبيغل” تتعامى عن مذابح رهيبة وعن دخول قوات حزب الله لتقدم لنا مراسلتهم في بيروت أورليكة بوتس التي تستقي أخبارها من جهات تعمل مع المخابرات السورية لتنشر في أيام معركة القصير خبرا مفصلا عن منظمة القاعدة الإرهابية في سوريا وتنظيماتها التي تدرب أطفالا في معسكرات. وما أن ينشر الخبر في دير شبيغل حتى تنشر الصحف والمجلات الألمانية الأقل شأنا وحتى العربية الخبر نقلا عن ” دير شبيغل”… وحتى السورية التي مدت هذه الصحفية الكسولة جدا بالخبر مع فيلم فيديو من قلب المعسكرت أو من قلب حمص دون ان تطأ قدمها الأرض السورية. المراسلة الثانية للصحيفة رانيا سلوم والتي تنقل وبإجتهاد لا مثيل له أخبارها وإستنتاجاتها من جريدة “الأخبار” البيروتية الموالية للأسد.

ولا ينقص المجلة الضخمة “دير شبيغل” ومثيلاتها لا المال ولا الوسائل التقنية ولا المراسلين الشجعان الذين يتمنون نشر اخبارهم عن أهوال مذابح الأسد في مجلة يقرؤها ملايين الألمان، بل ما ينقصها هو شرف المهنة ومصداقية الخبر وعلى الأقل حيادية الموقف.

ملخص القول أن الإعلام في مثل هذه الأحوال سلاح دعائي ماض لا يملكه الأسد بل تقدمه له وسائل الإعلام الغربية وترى صحفيا مخضرما لجريدة “فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ” يتحول لصحفي سوري موالي أمام الأسد يقدم له عنواين الأجوبة فقط ليتقيأ الأسد بما إجتره منذ إندلاع الثورة. ولا كلمة واحدة جديدة…حتى تحذيره لأوروبا من الإرهابيين. وهذا الصحفي يكمل ما أرسلته مراسلة “ديرشبيغل” عن الإرهابيين. وقبلها التلفزيون الألماني الرسمي بفيلم مقابلة أجراها الصديق المخلص للسفاح التشيلي بينوشيت مع الأسد ليتحول التلفزيون الألماني لأكثر من ساعة لفرع لتلفزيون دنيا…واما إذا ارادوا الكلام مع معارض فإنهم يضعون له حدا من ثلاث إلى سبع دقائق ليشرح فيها الوضع السوري بما فيها جبهة النصرة والصراع الشيعي السني وإذا امكن وضع المسيحيين واليهود وعباد النار في سوريا. لذلك توقفت عن إعطاء أية مقابلة من هذا النوع.

نموذجان من الجوار الكاذب.

الثورة السورية واجهت منذ البدء صعوبات لم تواجهها كل ثورات العرب لا في ليبيا ولا في تونس ولا في مصر. نموذجان يكفيان لتبيان ما تواجهه الثورة على أرض الواقع. كاد الأسد يسقط لولا الحجر الطائفي الذي ركض من لبنان والعراق لمساندة جرة النظام.

لم أر في حياتي حكومة أكذب من حكومة لبنان الحالية، قد يكون ذلك هو التأثير المباشر لإختراق النظام السوري لكل نخبة لبنان خلال عمل مخابراتي دؤوب منذ دخول القوات السورية عام 1976 وحتى لحظة خروجها في ربيع 2005 بعد إغتيال الحريري. فهذه الحكومة التي تعلن يوميا عن سياسة “النأي بالنفس”، هي اول من ساعد النظام. هذا التعبير الذي إخترعه عميل الأسد ميقاتي. وسأعيد هنا سخرية صديق لبناني في رسالة عن الوضع في بلاده: ” إذا كان آلاف القتلة اللبنانيين يدخلون علنا ويتبجحون بذلك أمام العالم بإسم “حزب نصر الله” نأيا بالنفس فأرجو أن يوضح لنا رئيس الحكومة اللبنانية البهلوان والفهلوي كيف يكون التدخل بالشؤون الداخلية لبلد مجاور إذن؟”

هذه الدولة اللبنانية التي تعاقب أي لاجئ سوري إذا خالف القانون اللبناني بتهريب علبة سجائر أو بالعمل دون ترخيص وتسلمه بكل شرف زائف للسلطات السورية تتعامي عن إختراق جيش كامل لبناني الهوية حدود الدولة لمحاربة الشعب السوري.

ليس هناك أرذل من حكومة لبنان إلا حكومة نوري المالكي. وهو يقوم بذلك ليس طوعا بل كعميل كسرت المخابرات الأمريكية عمود شرفه الفقري فصار يزحف بدل أن يسير منتصب القامة. وإلا كيف نفسر إنضمامه بكل ما يستطيعه لجيش الأسد وهو الذي عانى طوال سنين وإشتكى وبكى من تدخل السوريين بإرهابيين عبر الحدود المشتركة ليعيثوا في العراق خرابا يفني الزرع والضرع، ويفجروا كل غالي ورخيص يصلون إليه. خطة نظام الأسد كانت ذكية جدا فجورج بوش صرح علنا بأن الشرق الأوسط سينظم بتنظيم جديد وأن البلد الذي سيحرر عن قريب هو سوريا. فبدأ النظام السوري والذي إرتاح أولا لسقوط خصمه اللدود صدام حسين وشعر أن الأمريكان يريدون إسقاطه ايضا ومهاجمة سوريا، بعد عذر واهي، بخطة دمناميكية هدفها ربط أيدي وارجل الأمريكان في العراق. وبالفعل سقطت، نتيجة الهجوم الواسع في أكثر من محافظة، كل الخطط الأمريكية بغزو سوريا.

هل ينسى الأمريكان كل ذلك؟ لا أبدا، فهم مثابرون على خططهم في السيطرة على البلدان العربية ومواردها. وهنا في هذه اللحظة التاريخية تملي عليهم مصلحتهم بالإحتفاظ قدر الإمكان بالأسد كما بينت أعلاه، ولهذا ولهذا فقط حركوا عميلهم العراقي الذي حقق بتدخله وظيفتان بآن واحد مراضاة إيران والولايات المتحدة.

ما العمل إذن؟

طبعا لا يستطيع كاتب هذه الأسطر التنبؤ ولا هي وظيفته سبر غور المستقبل في ساحة المعركة على أرض الوطن وإنما يتمنى بإستقراء التاريخ أن تحذر قوى الثورة والمعارضة من المطبات التي تُعَد لها يوميا وأن ترص المعارضة صفوفها بدل هذه المأساة المضحكة المبكية التي تتكرم علينا بها تصريحاتهم الجماعية والفردية. يا نساء ورجال المعارضة أرجوكم أن تظهروا خطا واضحا لسياستكم ولمستقبل سوريا وألا تنتظروا الحل من أحد سوى من شعبكم العظيم.

وكمثال وضوح الموقف تجاه المتشددين، ليس لأن أمريكا وصفتهم بالإرهابين فهي الإرهابي الأكبر، ولا لأن الدلائل تشير أن مخابرات الأسد ارسلتهم، فهذه التهم لا تهمني بشيء، إنما لأن مشروعهم المستقبلي في سوريا هو ديكتاتورية ليس الإسلام بل الإسلام المشوه كما طبقه الطالبان في افغانستان. لا مكان للسلفيين الذين يقدمون في هذه المرحلة أفضل دعاية للأسد والذين ينعقون بمستقبل كريه لهذا البلد الجميل الذي بهر العالم لقرون برحابة صدره وتعددية الوان قوس قزحه الإجتماعي والإثني والثقافي. وأن تقفوا معا بما فيه حزب الإخوان وتقولون بصوت واضح، أنه لا مكان بعد كل هذه التضحيات لشعبنا الشجاع لنظام ديكتاتوري أسوأ من نظام الأسد. وقتل طفل لمجرد كلمة أو سجن بحكم هيئة شرعية ( في حلب والرقة) هو نموذج خطير لما تخطط له هذه المجموعات السلفية.

تحضرني كوداع قصة طريفةعن سقوط القسطنطينة في يد جيوش السلطان العثماني محمد الفاتح والذي قام بخطة عبقرية فريدة في التاريخ لتجاوز سلاسل الحديد التي أعاقت تقدم كل سفينة معادية إلى خليج آخر معقل للروم الشرقيين. يقال أنه مهد الأرض مع خبرائه وجهزوها بالواح خشبية دهنت بالزيت والشحم وضعت فوق الطريق ليسهل هذا سحب السفن من الماء وجرها فوق الألواح وإنزاها في الخليج وراء السلاسل الحديدية وقد فاجئوا البيزنطيين بذلك، ولم تصح قوات القيصر البيزنطيني من هول هذه المفاجئة إلا واسواره تدك من ناحية البر بمدافع ضخمة.

يُحكى انه بينما كانت جيوش محمد الفاتح تعد الخطط، كان رهط من المفكرين وعلماء اللاهوت المسيحي يتناحرون في جلسة طويلة عن عدد الملائكة الذين يستطيعون الوقوف على رأس إبرة.

قد تكون القصة خيالية إخترعها كاتب قسطنطيني لحقده على مفكري بلدته، لكن عبرتها مفيدة جدا وأرجو ألا يلتهي نساء ورجال المعارضة السورية بعد الشياطين الذين يخرجون من فم حسن نصر الله عند تبريراته لذبح السوريين.

رفيق شامي

في حزيران

المانيا

يحيي كاتب هذه الأسطر أي نسخ وإعادة طباعة هذه المداخلة في أية صحيفة، طبعا بأمانة مهنية مع الإشارة إلى المصدر، لكنه لا يعترف على اية منها إنما على الأصل الذي ينشر دوما في صفحات سورية

خاص – صفحات سورية –