تتوقف “صفحات سورية ” بهذه الصيغة “الانتفاضة الشعبية في سورية”اعتبارا من بداية حزيران المقبل

يعلن موقع “صفحات سورية” عن التوقف بهذه الصيغة “موقع الانتفاضة الشعبية في سورية” اعتبارا من الأول من شهر حزيران القادم وسيعود الموقع بصيغة جديدة بدءا من شهر تموز القادم، وسيبقى الموقع بشكله الحالي متاحا للعامة كموقع أرشف للانتفاضة الشعبية في سورية منذ انطلاقتها حتى هذا التاريخ. انتظرونا