المعارضة السورية ورحيل الأسد/ غسان المفلح

الرياض 2 لتوحيد منصات المعارضة السورية وفصائلها في جسم واحد. بمبادرة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية. مجرد الحديث عن وحدة منصات موسكو والقاهرة وغيرها، مع الائتلاف وهيئة التنسيق والفصائل العسكرية للثورة، يعني ان الحراك الدولي يريد إيجاد وفد موحد، لمفاوضة المجرم. كيف تفاوض مجرم على قرار إعدامه سياسيا على الأقل؟! خاصة انه حلفاء قتلة كايران وحزب الله والطيران الروسي، والغطتاء الأمريكي الإسرائيلي. في هذه الاثناء جاء استدعاء الأسد لسوتشي، بطائرة عسكرية روسية، وقابل بوتين دون ان نرى حتى علما لسورية، او عضوا في وفد الأسد. استدعي لوحده. ليبارك لجنرالات بوتين بنتصارهم على الشعب السوري!! بعيدا عن الشكليات في قصة العلم ووقوفه وحيدا في قاعة القيصر. لا يتحمل الأسد مسؤولية غياب هذه الشكليات، بل تتحملها عجرفة بوتين كشخص أولا. ثانيا يريد ان يقول ان سورية محميته. الأسدية كالعادة منذ مؤسسها لا تهتم بهذه الشكليات!! بقدر اهتمامها ببقاء قصرها في قاسيون. الاسدية بياعة، لا أكثر ولا أقل. لانها بياعة، زبائنها كثر، لكثرة زبائنها هنالك أمريكا وإسرائيل وايران وغيرهم، لهذا نستطيع القول: أن بوتين لوحده غير قادر على فرض أي تنازل سياسي على الاسد، ولا حتى بملف المعتقلين. بوتين وقيادة جيشه في الصورة، استطاعت منع سقوط الاسد، وهذا دورها فقط. يعني من غير المعقول، أن يكون ماركس بوتين، موافق على استمرار اعتقال عبد العزيز الخير!!. لم يكن مفاجئا استقالة ثلة من المعارضين، على خلفية ان ما طلب منهم هو الموافقة على بقاء الأسد، كما صرحت بذلك الصديقة سهير الاتاسي لموقع الخليج اونلاين. بغض النظر عمن يقول: ان استقالة الشباب جاءت نتيجة لعدم دعوتهم لمؤتمر الرياض2، علما ان بعض ممن استقالوا قد وجهت لهم الدعوة مثل الصديق جورج صبرا وغيره. بغض النظر عن ذلك لكن الأجواء الدولية والإقليمية، تجعل من الاستقالة حدثا، مؤشرا على خلط الأوراق في صفوف المعارضة، تحت شعار رفعه أوباما ضد الثورة منذ عامها الأول وهو: العمل على وحدة المعارضة السورية، حتى وصلنا إلى قدري جميل، وبعض أعضاء في المخابرات السورية. مع ذلك هذه شكليات!! ربما يستطيع الأصدقاء في الرياض2 ان يضموا الجدد الجميلين إلى مطالبهم في اسقاط الأسد. قال لي احد” المتشددين علمانيا”: الاستقالات هي انتصار للتيار الوطني الديمقراطي، بزعامة هيئة التنسيق وقيادة الائتلاف الجديدة. الذين استقالوا لايوجد فيهم أي إسلامي. كلهم علمانيين. الاخوان اعلنوا انهم سيكونوا في الرياض2. صحيح وزنهم لم يعد كالسابق. لكنهم لايزالوا في الحراك المعارض.

السؤال لماذا موسكو مصرة على قدري جميل؟ رغم انها تحمي بعض أعضاء هيئة التنسيق من اعتقال الأسد لهم. فهم ياتون من دمشق ويعودون اليها، وعبد العزيز الخير ورجاء الناصر مؤسسان في الهيئة، هم في الاعتقال منذ سنوات!! ما الذي لدى قدري جميل في الشارع السوري؟ قدري جميل أوضح من هيئة التنسيق في رفض بحث مصير الأسد. الان هل يستطيع المؤتمرون توحيد الجهود على مطالب الثورة؟ نتمنى ذلك. السؤال: على فرض انهم اتفقوا على رحيل الأسد، فمن هي القوة المنفذة لهذا الامر؟ من يستطيع دوليا الزام المجرم على تسليم عنقه؟

بوتين لوحده غير قادر، وايران لوحدها غير قادرة، نحتاج لواشنطن وتل ابيب، الرئيس الفرنسي ماكرون اخرجناه من الحسابات. بريطانيا مشغولة بترتيب أوضاعها المابعد أوروبية. من بقي؟ دول الخليج لديها همومها، والاشقاء السعوديين في حالة انتقال إصلاحي كما يقول اعلامهم. من بقي في الميدان؟ من بقي في الميدان حتى يفرض على الأسد ولو اطلاق سراح المعتقلين؟ واشنطن سحب ملف حقوق الانسان في سورية من التداول منذ ست سنوات. فمن بقي؟ وماذا تريد موسكو غير الأسد؟

ايلاف